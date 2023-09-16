Находился в тяжелой депрессии: умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

Неделю назад актер попал в больницу. Он всего на пять лет пережил свою супругу Анну. Почему он ушел из жизни так рано?

Умер заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин. Актер умер в больнице 15 сентября в возрасте 61 года. Об этом сообщает KP.RU.

Неделю назад звезда сериала «Солдаты» попал в больницу с проблемами с сердцем. У него было огромное количество ролей — как в кино, так и в театре. Гришечкин также преподавал актерское мастерство в университете «Синергия». Самой известной его ролью стал полковник Староконя в телесериале «Солдаты».

Гришечкин всего на пять лет пережил свою супругу Анну, после ее смерти он долгое время находился в тяжелой депрессии, потому что считал, что виноват в смерти любимой жены. Анна умерла в 2017 году из-за онкологии.