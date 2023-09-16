«Я очень виню себя»: почему Гришечкин из «Солдат» пять лет жил затворником

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Алина Крылова
Алина Крылова 1 028 0

Актер Вячеслав Гришечкин пять лет жил затворником

«Я очень виню себя»: почему Гришечкин из «Солдат» пять лет жил затворником

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Какие жизненные перипетии много лет мучили актера?

Умер заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин. Актер скончался в больнице 15 сентября в возрасте 61 года.

Публика знает Гришечкина как актера с широкой улыбкой и невероятным обаянием. Но мало кто в курсе, что череда личных трагедий на пять лет превратила его в затворника. За улыбкой и счастьем актер скрывал нешуточную боль, которая на много лет превратила его жизнь в ад.

Первый брак Гришечкина не принес актеру настоящего счастья. Вместе с костюмером Марией исполнитель ролей прожил всего пять лет, впервые стал отцом, но сохранить отношения не сумел. Уже позже артист в неоднократных интервью корил себя, а еще позже впал в депрессию.

Второй брак заслуженного артиста продлился четверть века и закончился драмой. Избранница Гришечкина, Анна, скончалась от рака спустя всего неделю после юбилея свадьбы. Смириться с утратой актер так и не смог.

«Я должен был быть более внимательным. Но настолько был растворен в ее любви ко мне, что ни о чем не думал, кроме собственного благополучия. Я очень виню себя в болезни жены», — делился в интервью Гришечкин.

О дате и месте похорон любимца публики в окружении актера пообещали сообщить позже.

Ранее 5-tv.ru писал о причинах смерти Гришечкина

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