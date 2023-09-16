Льготную ипотеку для «вторички» предложили ввести в Госдуме

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 19 0

Большинство российских городов не подпадает под действие программы. Есть другие варианты?

Льготную ипотеку для «вторички» предложили ввести в Госдуме

Фото: Олег Елков / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Действующая сегодня льготная ипотека в России распространяется только на новостройки, из-за чего жители большинства городов не могут ею воспользоваться. На этих территориях можно рассмотреть возможность субсидий при покупке жилья на вторичном рынке. Об этом в беседе с URA.RU сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

По мнению Алексеенко, наряду с развитием ипотеки нужно решать проблемы строительства во всех городах, не только в городах-миллионниках. Не хватает также мер стимулирования застройщиков для строительства на других территориях, чтобы был гарантированный сбыт.

«Где-то нужно распространить ипотеку на вторичку по территориальной привязке, чтобы нивелировать проблему оттока населения, создавать возможности людям покупать недвижимость. Если ничего не строится, льготная ипотека направлена только на новостройки, то многие в большинстве городов отрезаны от этих программ, а там точно так же есть люди, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», — подчеркнул депутат.

Алексеенко добавил, что программа льготной ипотеки должна стать более адресной и социально-экономически обоснованной. Также он предложил создавать ипотечный конструктор. Нужно все грамотно выстроить, чтобы избежать опустынивания территорий городов, обеспечить демографические позитивные изменения. При этом ипотечный кредит не должен быть большой обузой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России резко выросло число ипотечных сделок.

+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:32
«Жесточайший ответ»: НАТО вынесли новое предупреждение из-за попыток ударов по Крыму
13:26
В Молдавии прощаются с первым президентом страны Мирчей Снегуром
13:13
Российские военные беглым огнем «выжигают» позиции ВСУ: как это было
13:04
«Зовут Арлекино»: в театре сообщили о внезапной смерти известного актера
12:51
Мертвого новорожденного ребенка нашли на лодке с мигрантами у острова Лампедуза
12:39
Будь готов! В «Кроссе наций» примут участие около 340 тысяч человек

Сейчас читают

Это несовместимо с жизнью: что происходило с Гришечкиным перед смертью
«Мы все в шоке»: раскрыта предварительная причина смерти актера Гришечкина
С врагом не церемонясь: лучшее видео из зоны СВО за день
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России