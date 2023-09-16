Армия России уничтожила пять украинских самолетов одним ударом по аэродрому Долгинцево
Армия РФ уничтожила два МиГ-29 и три Су-25 ударом по аэродрому Долгинцево
Фото: www.globallookpress.com / Nina Liashonok
Боевую задачу выполнили на отлично: какие цели впереди?
Армия России уничтожила пять украинских самолетов одним ударом по аэродрому Долгинцево. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив что все происходило в районе города Кривой Рог под Днепропетровском.
Отмечалось, что речь идет о трех вражеских штурмовиках Су-25 и двух истребителях МиГ-29.
«В период с 9 по 16 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — подчеркивалось в заявлении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные беглым огнем начали «выжигать» позиции ВСУ. Пособники киевского режима несут серьезные потери. Активные боевые действия ведутся сегодня на белогоровском направлении
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