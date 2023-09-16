Армия России уничтожила пять украинских самолетов одним ударом по аэродрому Долгинцево

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 19 0

Армия РФ уничтожила два МиГ-29 и три Су-25 ударом по аэродрому Долгинцево

Армия России уничтожила пять украинских самолетов одним ударом по аэродрому Долгинцево

Фото: www.globallookpress.com / Nina Liashonok

Читайте нас в: Дзен Новости

Боевую задачу выполнили на отлично: какие цели впереди?

Армия России уничтожила пять украинских самолетов одним ударом по аэродрому Долгинцево. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив что все происходило в районе города Кривой Рог под Днепропетровском.

Отмечалось, что речь идет о трех вражеских штурмовиках Су-25 и двух истребителях МиГ-29.

«В период с 9 по 16 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — подчеркивалось в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные беглым огнем начали «выжигать» позиции ВСУ. Пособники киевского режима несут серьезные потери. Активные боевые действия ведутся сегодня на белогоровском направлении

+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:05
Украинский военком случайно раскрыл реальный масштаб потерь ВСУ
14:51
Не было смысла ждать: как Петросян в одночасье решил изменить свою жизнь
14:39
Армия России уничтожила пять украинских самолетов одним ударом по аэродрому Долгинцево
14:24
Колесо легкомоторного самолета лопнуло при взлете в Петербурге
14:08
Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью
13:58
«Это крах»: Зеленскому сообщили неутешительные новости

Сейчас читают

Российские военные беглым огнем «выжигают» позиции ВСУ: как это было
Это несовместимо с жизнью: что происходило с Гришечкиным перед смертью
«Зовут Арлекино»: в театре сообщили о внезапной смерти известного актера
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России