Пособники киевского режима несут серьезные потери.

Активные боевые действия ведутся сегодня на белогоровском направлении. Российские военные используют тактику «беглого огня», чтобы ликвидировать позиции террористов. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

На кадрах заметна бойцов Армии России, которые увеличили плотность артиллерийской стрельбы, не давая возможности противнику поднять голову и вести наблюдение на этом участке. Также отчетливо заметно, как российские военнослужащие один за другим наносят удары по позициям украинских сил и поражают их.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации за прошедшие сутки.