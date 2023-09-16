Свободу Пучдемону! Что заставило власти Испании решиться на амнистию каталонцев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Испанист Филатов: правящая партия в Испании использует амнистию ради победы

Свободу Пучдемону! Что заставило власти Испании решиться на амнистию каталонцев

Фото: www.globallookpress.com / Paco Freire

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В королевстве обсуждается возможность помилования политиков, которые в 2017 году организовали референдум о выходе Каталонии из состава Испании.

Действующий премьер-министр Испании и лидер социалистов Педро Санчес хочет сохранить свой пост на предстоящих выборах. Именно поэтому он решился на помилование организаторов и участников референдума о независимости Каталонии, включая лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона. Об этом телеканалу «360» заявил научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории при РАН Георгий Филатов.

Власти Испании сейчас рассматривают возможность объявить масштабную амнистию и помиловать заключенных и бежавших из страны каталонских политиков, которые в 2017 году организовали референдум о выходе региона из состава Испании и провозгласили его независимость.

По мнению Филатова, амнистия политзаключенных будет означать, что к власти придет социалистическая партия. Более того, на первое место в политической гонке может выйти президент Социалистического интернационала и действующий премьер Испании Педро Санчес.

«Амнистия политзаключенных и лидера каталонской партии Junts Пучдемона было его условием, при котором каталонцы будут поддерживать кандидатуру Санчеса при выборе главы правительства», — отметил эксперт.

Вместе с тем, добавил Филатов, помилование каталонских политиков не будет означать, что Мадрид признает Каталонию независимой областью. Амнистия лишь позволит Пучдемону вернуться на родину и продолжить вести политическую деятельность.

В свою очередь Санчесу помилование сепаратистов и их лидера позволит рассчитывать на их поддержку на выборах и, соответственно, сохранение поста главы правительства Испании, пояснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что испанский суд обнаружил «российский след» в незаконном референдуме о независимости Каталонии в 2017 году.

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