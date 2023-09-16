Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Сухогрузы идут под флагом Палау, а в их экипажах — граждане Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору

Фото: www.globallookpress.com / Sha Dati

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Два грузовых судна идут в украинские порты по временному коридору для погрузки и доставки зерна на африканские и азиатские рынки. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети.

Он написал, что после использования временного коридора для выхода заблокированных судов из портов Одессы, Черноморска и Южного сухогрузы Resilient Africa и Aroyat выразили готовность войти в порт Черноморска и загрузить «20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии».

По данным украинского чиновника, суда идут под флагом Палау, а в их экипажах — граждане Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

В ВМФ Украины 10 августа заявили об открытии временных коридоров для прохода кораблей в порты Черноморска, Одессы и Южного, а также беспрепятственного выхода их них.

В заявлении отмечалось, что военная угроза и минная опасность на маршрутах не исключена. Капитаны и владельцы судов должны будут официально подтвердить свою готовность следовать по указанным маршрутам в указанных условиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция выразила готовность гарантировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, идущих из портов Украины.

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Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору

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