Конец нации? Украинцы находятся под угрозой исчезновения
Политолог Сато: Киев скрывает данные о численности населения Украины
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
Государство скрывает все актуальные данные.
Киев вынужден скрывать настоящие данные о численности населения страны. Таким заявлением поделился главный аналитик МИД Японии профессор университета Досися Масару Сато, передает Nihon Keizai.
По словам специалиста, украинцы как народ могут полностью исчезнуть. В качестве доказательства он приводит единственную проводившуюся в 2001 году перепись населения. Тогда на территории страны проживало 47 миллионов человек. Это на восемь миллионов меньше, чем в 1991 году. А по данным июньского отчета Украинского института, эта цифра и вовсе сократилась до 29 миллионов. Именно поэтому в стране заканчиваются мужчины призывного возраста.
«Сколько раз на Украине проводилась перепись населения после обретения независимости? Только один раз — в 2001 году. Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна», — отметил специалист.
Сато добавил, что сейчас на Украине коэффициент эффективности воспроизводства населения на Украине снизился до 0,7. Также он указал на другую масштабную проблему. Мужчины вынуждены массово давать взятки, чтобы избежать отправки на фронт.
Вашингтон «сменил тон»? Как ВЭФ повлиял на отношение Запада к Москве
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад начал игнорировать происходящие на Украине события. Это происходит из-за того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не показывают никаких положительных результатов на поле боя.
- 17 сент
- До сих пор запах гари: как киевский режим мстит за все свои неудачи
- 17 сент
- ВСУ продолжают прятаться по подвалам: кадры с марьинского направления фронта
- 17 сент
- В Киеве и десяти областях Украины звучит воздушная тревога
- 17 сент
- Вперед к победе: кадры работы российской армии на лисичанском направлении
- 17 сент
- Вашингтон «сменил тон»? Как ВЭФ повлиял на отношение Запада к Москве
- 17 сент
- «Мертвая тишина»: Запад игнорирует новости об Украине
- 17 сент
- Дайте больше: Украина учит Запад правильному оказанию помощи
- 17 сент
- ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по бронетанковому заводу в Харькове
- 16 сент
- Новые установки? Из-за чего НАТО может ввести войска на Украину
- 16 сент
- Новая тактика Киева? Какой план готовят боевики в Херсонской области
Читайте также
93%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?