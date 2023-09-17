«Мертвая тишина»: Запад игнорирует новости об Украине

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: западные СМИ перестали писать об Украине

«Мертвая тишина»: Запад игнорирует новости об Украине

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Тема:
Спецоперация

Неужели Киев надоел Брюсселю и Вашингтону?

Из-за побед России на поле боя западные СМИ перестали рассказывать новости об Украине. Об этом рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в новом интервью, опубликованном на платформе YouTube.

В качестве примера он привел телеканал Sky News. В прошлом году он делился актуальными сводками каждые полчаса. Однако сейчас журналистам не о чем говорить.

«Они ничего не говорят. Там мертвая тишина», — отметил эксперт.

Также он добавил, что Украина начинает лишаться западной поддержки. В странах Европы, а также в США устали от конфликта.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина выдвинула Западу ряд требований о том, как правильно им необходимо оказывать помощь. Киев крайне обеспокоен продвигаемой повесткой касательно безграничных ресурсов России и неспособности ВСУ отвоевать земли. Также секретарь СНБО Алексей Данилов требует узаконить обязательные военные поставки.

Тема:
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