Вашингтон «сменил тон»? Как ВЭФ повлиял на отношение Запада к Москве
Соединенные Штаты Америки выразили готовность Украины к переговорам
Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Наша страна пока воспринимает эти намеки как часть военно-дипломатической игры.
Форум такого уровня это всегда возможность «сверить часы», уточнить позиции по наиболее актуальным вопросам глобального масштаба. Тем более сейчас, когда меняется — задумаемся — миропорядок, одним из проявлением которого стал украинский вопрос.
На этой неделе Вашингтон, кажется, сменил тон. Госсекретарь США Энтони Блинкен неожиданно заявил, что Киев, на самом деле готов к переговорам. Свой посыл он, понятно, окружил множеством условий, завуалировав приглашением на танго.
Но сама идея прозвучала внезапно. Тем более, что выступил он после двухдневной инспекционной поездки в Киев на прошлой неделе. Неужели Белый дом подает сигнал о готовности к переговорам? Это был один из первых вопросов российскому президенту на форуме во Владивостоке.
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