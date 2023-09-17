«Несовершенный организм»: Роман Костомаров рассказал о протезах

Олимпийский чемпион добавил, что на глазах появляются слезы, когда он смотрит видео старых выступлений.

Роману Костомарову тяжело смотреть на свои руки и ноги с протезами. Об этом Олимпийский чемпион заявил в интервью одному из федеральных каналов.

По словам спортсмена, на глазах наворачиваются слезы, когда он находит в телефоне записи старых выступлений. Костомаров добавил, что ему приходится свыкнуться с действительностью. Никакие протезы, которые ему могут установить врачи, не заменят ему рук и ног.

«Когда видишь свои ноги и руки, и какой человеческий организм совершенный, и какой он несовершенный теперь у меня. Надо признать, что это теперь навсегда. Чтобы ни делали, какие протезы ни ставили», — заявил Костомаров.

Он добавил, что без ног еще можно прожить, но без рук ему гораздо сложнее. Также спортсмен подчеркнул, что набил на руке татуировку о том, что смерть — это часть жизни. Как отметил Костомаров, она несет для него особый смысл.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева прокомментировала запись программы с Романом Костомаровым. Телеведущая отметила, что этот выпуск был одним из самых тяжелых в ее жизни.