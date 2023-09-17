Трое детей и мужчина отравились парами хлора в фитнес-центре в Подмосковье

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

По предварительным данным, произошло все из-за неисправности насосного оборудования.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; Telegram / Прокуратура Московской области / mosoblproc; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Трое детей и один взрослый отравились парами хлора в фитнес-центре «Виктория» в Сергиевом посаде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Семилетняя школьница была госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двое детей — девочка и мальчик находятся в состоянии средней степени тяжести. 30-летний мужчина от медицинской помощи отказался. У всех пострадавших диагностировано острое ингаляционное отравление.

Ситуация находится на контроле подмосковной прокуратуры. Надзорное ведомство проводит все необходимые мероприятия для установления причин и обстоятельств случившегося. По предварительной версии, повышенная концентрация хлоросодержащего раствора могла скопиться в бассейне из-за нарушения работы насосно-циркулирующего устройства.

Ранее 5 –tv.ru писал, что тела трех младенцев обнаружили в подвале жилого дома. Их мать подозревают в убийстве.

+16° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:04
Пашинян назвал неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора Армении
13:48
Вучич: ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине
13:34
ВС РФ нанесли удар по цехам Харьковского бронетанкового завода
13:28
«Это факт»: Лавров заявил, что США годами готовили Украину к конфликту с РФ
13:13
«Разминка»: Роман Костомаров выложил новое видео и ошеломил всех
13:02
Актер Станислав Любшин остается в больнице: какие прогнозы дают врачи?

Сейчас читают

Белый дом изменил слова Байдена, чтобы «не обидеть» ветеранов и африканцев
Киркоров сильно рисковал: какие пластические операции самые опасные для пациента
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
«Словно памятник надежде»: лучшие песни на стихи Николая Добронравова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России