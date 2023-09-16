Умирали в муках: тела трех младенцев обнаружили в подвале жилого дома

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 78 0

Тела трех младенцев обнаружили в подвале жилого дома в Польше

Умирали в муках: тела трех младенцев обнаружили в подвале жилого дома

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Читайте нас в: Дзен Новости

В убийстве новорожденных подозревают их 20-летнюю мать и ее отца.

Тела троих новорожденных детей нашли в подвале дома в населенном пункте Черники на территории Поморского воеводства в Польше. Об этом сообщает портал WYDARZENIA w INTERIA.

Уточняется, что в рамках возбужденного уголовного дела задержаны два человека. Среди них 20-летняя женщина, предположительно, мать погибших детей. Ей предъявлено обвинение в убийстве. Также задержан ее 54-летний отец.

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские и прокуроры из Гданьска, которые выясняют обстоятельства гибели детей с помощью 3D-сканера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о многодетной матери из Брянска, которая в течение нескольких лет убивала женщин и заживо закапывала рожденных ими детей. На похороны своих жертв убийца приходила в черной вуали. Позже выяснилось, что так она чтила память убитых ею младенцев.

+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Как завоевать этих трех мужчин: кого выбирают Тельцы, Львы и Водолеи

Последние новости

16:38
Как завоевать этих трех мужчин: кого выбирают Тельцы, Львы и Водолеи
16:32
Горняков сразу нескольких шахт Кузбасса эвакуируют из-за замыкания
16:26
«Врачи-волшебники»: стало известно о состоянии Игоря Николаева
16:13
Умирали в муках: тела трех младенцев обнаружили в подвале жилого дома
16:04
Польша запрещает въезд в страну на зарегистрированных в РФ авто с 17 сентября
15:51
Избиение в подарок: юную москвичку спустили с лестницы за желание постричься по купону

Сейчас читают

Российские военные беглым огнем «выжигают» позиции ВСУ: как это было
Не пощадил никого: появились кадры с места убийства полицейского в Подмосковье
«Зовут Арлекино»: в театре сообщили о внезапной смерти известного актера
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2