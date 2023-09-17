«Срочно бросай»: Шуфутинский рассказал, как похудел ради секса с женой

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 297 0

Певец Шуфутинский похудел на 18 килограммов после ультиматума жены

«Срочно бросай»: Шуфутинский рассказал, как похудел ради секса с женой

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Названа диета, которую соблюдает Шуфутинский ради своей супруги и собственного здоровья.

Певец Михаил Шуфутинский сбросил почти 20 килограммов по просьбе молодой жены. Об этом сообщает Voice.

По словам шансонье, супруга Светлана Уразова заставила его заняться собой. Исполнитель хита «3 сентября» подкорректировал свой рацион и смог скинуть 18 килограммов. Отмечается, что этого артисту удалось добиться благодаря раздельному питанию и отказу от жирных блюд, сахара и хлеба.

Шуфутинский признался, что жена обозвала его толстым, старым, противным, добавив, что его «недостаточно ни в сексе, ни в чем». Молодая супруга приказала мужу срочно бросать этот стиль жизни и начать наконец следить за собой. Тогда артист начал действовать и после упорных стараний увидел заветную цифру на весах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шуфутинский назвал «3 сентября» одной из главных песен в карьере. Артист рассказал, что как только Игорь Крутой сыграл эту восхитительную музыку, он сразу понял: «Это мое».

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