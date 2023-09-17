Любил наряжаться в нацистскую форму: ФСБ задержала украинца с оружием в Королеве

На злоумышленника поступила анонимная наводка.

ФСБ задержала в подмосковном Королеве на улице Академика Легостаева гражданина Украины, вооруженного переделанным травматическим пистолетом Иж-79-9Т и боевыми патронами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Задержан мужчина был недалеко от Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который является головным институтом госкорпорации «Роскосмос» и специализируется на создании ракет «Союз» и модулей МКС, а также управляет ракетными полетами. След правоохранителей лег на него из-за анонимной наводки.

Кроме оружия при мужчине была наждачная бумага. Он использовал ее для того, чтобы стереть с пистолета серийный номер. Патроны у него были не только к пистолету, но и к винтовке.

Примечательно, что в своих социальных сетях мужчина публиковал фотографию, на которой он одет в форму латышского легиона СС. Форму разных нацистских карательных подразделений, которые истребляли население во времена Великой Отечественной войны, он примерял нередко.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянина приговорили к 12,5 годам колонии за контрабанду военных изделий.