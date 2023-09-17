В Великобритании признали ошибку Запада по отношению к России

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 257 0

Журналист Хитченс: Запад ошибочно представил Украину добром в конфликте с РФ

В Великобритании признали ошибку Запада по отношению к России

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

Читайте нас в: Дзен Новости

В данный момент Штаты вместе с Европой занимаются разжиганием конфликта.

Страны Запада допустили серьезную ошибку, когда начали представлять конфликт на Украине как популярную борьбу добра со злом. Об этом в беседе с британским изданием Daily Mail рассказал журналист Питер Хитченс.

Он отметил, что только сейчас западные страны задумываются о том, чтобы прекратить поддерживать Киев, хотя такое решение нужно было принимать гораздо раньше.

«Если бы этот конфликт не изображался примитивными сказочными терминами как банальная битва между тотальным добром и тотальным злом (что не так), то мы уже могли бы достичь нынешней стадии», — посетовал публицист.

В данный момент Штаты вместе с Европой занимаются разжиганием конфликта вместо того, чтобы работать над разработкой мира.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Мексика не пустила на парад США и пригласила Россию.

+16° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:41
Пахмутовой сообщили о смерти Добронравова лишь спустя 12 часов
21:36
Губернатор Севастополя сообщил о происходящем в Севастополе
21:25
Гладков: в Белгородской области сбит беспилотник самолетного типа
21:19
МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотника на Белгородскую область
21:16
МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников на Крым
21:10
Дональд Трамп рассказал, как Украина могла избежать эскалации конфликта

Сейчас читают

«Щелчок по носу»: почему Мексика не пустила на парад США и пригласила Россию
Казнь откладывается? Что на самом деле ждет Владимира Зеленского
Иосиф Пригожин: Россия потеряла драгоценный камень по имени Добронравов
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России