В данный момент Штаты вместе с Европой занимаются разжиганием конфликта.

Страны Запада допустили серьезную ошибку, когда начали представлять конфликт на Украине как популярную борьбу добра со злом. Об этом в беседе с британским изданием Daily Mail рассказал журналист Питер Хитченс.

Он отметил, что только сейчас западные страны задумываются о том, чтобы прекратить поддерживать Киев, хотя такое решение нужно было принимать гораздо раньше.

«Если бы этот конфликт не изображался примитивными сказочными терминами как банальная битва между тотальным добром и тотальным злом (что не так), то мы уже могли бы достичь нынешней стадии», — посетовал публицист.

В данный момент Штаты вместе с Европой занимаются разжиганием конфликта вместо того, чтобы работать над разработкой мира.

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