«Щелчок по носу»: почему Мексика не пустила на парад США и пригласила Россию

Означает ли жест Мехико разворот в сторону Москвы и разрыв с Вашингтоном?

Отказ Мексики пригласить американских военных на парад в честь годовщины независимости можно расценивать как «щелчок по носу» Вашингтона. В свою очередь участие в мероприятии военных из России подтверждает факт нормальных отношений между Москвой и Мехико, но не более того. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил журналист и политолог Юрий Светов.

«Для американцев это много значит, если, конечно, там не было заранее согласовано то, что они не поедут туда. Если же их не пригласили демонстративно, то это такой щелчок по носу», — сказал эксперт.

В то же время Светов призвал не переоценивать значение приглашения на парад в Мексике российских военных. По его мнению, это лишь жест доброй доли, демонстрация того, что между странами установились нормальные отношения. Однако рассчитывать на то, что решение мексиканских властей означает глобальный разворот в сторону России и разрыв с США, было бы наивно, отметил политолог.

«Мексика — ближайший сосед США, имеет с ними огромную границу. Экономика Мексики очень зависит и от экономики США, и от тех людей, которые едут работать в Штаты — законно или незаконно — и переводят в Мексику деньги. Слишком тесно переплетены американские и мексиканские штаты, чтобы Мексика начала реально отдаляться от США», — резюмировал Светов.

При этом Мехико все же предпринимает попытки самостоятельной международной политики, добавил политолог. Он напомнил, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор высказывался против осуждения России. Не присоединялась страна и к некоторым антироссийским резолюциям в ООН.

На прошедший 16 сентября военный парад в честь 213-й годовщины независимости Мексики были приглашены 17 иностранных делегаций, в том числе российская. В торжественной колонне по улицам мексиканской столицы прошагали военнослужащие Преображенского полка.

Участие российских военных в мексиканском национальном празднике ожидаемо вызвало истерику в Киеве. Посол Украины в Мехико Оксана Драмарецкая заявила, что парад был «запятнан участием российского полка, чьи ботинки и руки обагрены кровью». Также она потребовала от мексиканского президента объяснить, насколько последовательна его позиция нейтралитета в российско-украинском конфликте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Мексики Обрадор напомнил США о подрыве «Северных потоков» в 2022 году в ответ на доклад Госдепа о нарушении прав человека в его стране.