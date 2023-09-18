В новом сезоне «Счастливы вместе» появится полюбившийся зрителям пес Барон

В новом сезоне сериала «Счастливы вместе» о семье Букиных появится пес Барон, полюбившийся зрителям философскими изречениями и едкими комментариями о своих хозяевах. Об этом сообщает Mash.

Также изданию стало известно, что в новых сериях не появятся соседи Букиных — Лена и Толик Полено, а повзрослевшие Света и Рома Букины приведут домой свои вторые половинки. Запустить показ сериала планируется до конца этого года.

О возвращении «Счастливы вместе» на телевидение стало известно в июле. Изначально сообщалось, что ситком планируется перезапустить с тем же актерским составом в главных ролях, что и десять лет назад. Продолжение сериала в соответствии с пожеланиями фанатов будет носить название «Букины».

В новом сезоне ожидается десять серий. Главными героями картины останутся Гена Букин (Виктор Логинов), Даша Букина (Наталья Бочкарева), Света Букина (Дарья Сагалова), и Рома Букин (Александр Якин).

Виктор Логинов заявил, что рад возобновлению сериала, а Дарья Сагалова выразила опасения относительно его перезапуска. По словам актрисы, за прошедшие десять лет она и другие актеры сильно изменились, поэтому нет уверенности, понравятся ли зрителю сильно повзрослевшие герои. При этом Сагалова заверила, что перезапуск сериала будет очень интересным, а ее персонаж обязательно удивит зрителя.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как, по словам Натальи Бочкаревой, трансформируется ее героиня Даша Букина в продолжении сериала «Счастливы вместе».