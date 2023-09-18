«Лучшее место для свиданий — спальня»: какую девушку себе ищет Стас Пьеха

|
Алексей Панков
Алексей Панков 21 0

Певец Стас Пьеха назвал спальню лучшим местом для свиданий

«Лучшее место для свиданий — спальня»: какую девушку себе ищет Стас Пьеха

Фото: www.globallookpress.com / Victor Dmitriev

Читайте нас в: Дзен Новости

У музыканта нет проблем с женским вниманием.

Недавно расставшийся с девушкой певец Стас Пьеха вновь пытается найти себе новую спутницу жизни. Требования музыканта к избраннице приводит издание ProZvezd.

По словам артиста, ему нравятся девушки без сильной пластики. При этом его избранница должна быть естественной и приятной в общении. Пьеха также добавил, что никогда не сидел на сайтах знакомств. Однако от недостатка женского внимания он не страдает. При этом, несмотря на обилие кандидаток, жениться музыкант пока не намерен.

«Мне и так пишут много девушек в разных соцсетях. С ними общаюсь, переписываюсь. Лучшее место для свиданий — это спальня. Что касается официального брака, то пока не хочу», — отметил Пьеха.

«Дуально»: Стас Пьеха впервые раскрыл отношение к пластике

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Пьеха объяснил, почему его бывшие возлюбленные иногда делятся подробностями отношений в социальных сетях. По словам исполнителя, таким образом девушки пиарятся за счет его имени.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
Цифровая Турция: Эрдоган предложил Маску построить в стране завод Tesla
9:41
Трагедия на пустом месте: в штате Невада разбились два самолета
9:24
«Лучшее место для свиданий — спальня»: какую девушку себе ищет Стас Пьеха
9:16
«Темпы незначительные»: Зеленский признал провал контрнаступления
9:05
Экс-глава информтехнологий СФР Красноярского края обвинен в еще одной взятке
8:58
Зеленский исключил разрешение конфликта на Украине путем передачи территорий

Сейчас читают

В зоне СВО погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады
Не теряйте проценты: названы самые распространенные ошибки при накоплении денег
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России