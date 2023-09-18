В Ростовской области при подготовке к теракту задержали двух украинских агентов

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 12 0

ФСБ задержала в Ростовской области двоих боевиков, готовившихся поджечь здание

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian FSB press service; ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

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Граждане РФ планировали поджечь военкомат по заданию запрещенной организации.

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области двух граждан РФ, которые планировали диверсию по заданию украинского легиона «Свобода России»*. Как сообщили в ведомстве, мужчины собирались поджечь административное здание.

«Пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организаций «Легион «Свобода России»* (ЛСР) готовили в регионе диверсионно-террористические акты», — рассказали в ФСБ.

В ходе досмотра у злоумышленников обнаружили четыре бутылки с зажигательной смесью, а также заполненные бланки контрактов на прохождение службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Один из задержанных заявил, что собирался бросить бутылки в военкомат, так как является противников мобилизации.

Мужчины лично заполнили анкеты и заявления с антироссийской позицией, чтобы вступить в терорристическую организацию. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Херсонской области задержан украинец — участник незаконного формирования.

* — признана террористической и запрещенной на территории РФ

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