«Пил успокоительные»: как Дана Борисова доводила коллег своими капризами

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 113 0

Продюсер Задыкян: Борисова закатывала истерики и срывала съемки на телевидении

«Пил успокоительные»: как Дана Борисова доводила коллег своими капризами

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда пережила непростой период в своей жизни и переносила личные проблемы на окружающих.

Порой российские звезды показывают свой характер не только близким людям и поклонникам, но и коллегам во время рабочих процессов. Например, Дана Борисова однажды довела сотрудника одного из федеральных каналов до успокоительных. Об этом изданию «Страсти» рассказала продюсер Милена Задыкян.

Некоторое время у Даны Борисовой был сложный период в жизни, когда она лечилась от зависимости, конфликтовала с близкими людьми, но, несмотря на обстоятельства, продолжала работать на российском телевидении. По словам продюсера, именно это время стало непростым и для сотрудников, окружающих звезду.

«Она то хотела сниматься, то закатывала истерики и отменяла съемку, и все это могло быть среди ночи. Она могла не выходить на связь несколько дней. Представьте, идет подготовка съемочного процесса, а главная героиня недоступна», — делится Милена Задыкян.

Из-за постоянных сложностей редактору передачи с участием Борисовой пришлось самому пить успокоительные, признается продюсер.

Ранее 5-tv.ru писал, чем грозит Борисовой расставании с дочерью на месяц.

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