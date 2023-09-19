Не по сыроежке шляпка: какие грибы опасны для жизни

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Алина Крылова
Алина Крылова 12 0

Миколог Вишневский: в Подмосковье безопасно собирать все трубчатые грибы

Не по сыроежке шляпка: какие грибы опасны для жизни

Фото: www.globallookpress.com / Anton Kavashkin

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Любая ошибка во время сбора и приготовления грибов может обернуться проблемами для неподготовленного организма.

Сезон грибов в Подмосковье медленно, но верно подходит к концу. Однако сейчас еще есть возможность «запрыгнуть в последний вагон». Главное — знать, какие именно дары природы можно собирать, чтобы не отравиться.

Миколог, кандидат биологических наук, председатель РОО «Русское микологическое общество» Михаил Вишневский в беседе с телеканалом «360» назвал виды, которые точно стоит брать, не боясь угодить в больницу. По словам специалиста, к таким грибам относятся белые, подберезовики, подосиновики и маслята. Сыроежки, что примечательно, в этот перечень не попали.

Чтобы быть уверенным в безопасности собранных грибов, важно помнить, что съедобны все трубчатые грибы, которые имеют под шляпкой трубочки и поры, а не пластинки. Оптимально, если перед «экспедицией» в лес начинающий грибник посмотрит фото съедобных в интернете.

Среди перечисленных грибов иногда попадаются жгучие на вкус или горькие — несмотря на это, они все являются съедобными, добавил эксперт. Не стоит пренебрегать здравым смыслом и сгребать все подряд. В таком случае велик риск схватить ядовитый «плод». Если знаний в собирании грибов недостаточно, Вишневский советует брать в компанию опытных «коллег».

«Не существует ни одного универсального способа отличить съедобный гриб от ядовитого», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, кому нельзя есть грибы.

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