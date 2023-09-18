Повторить судьбу: звезда «Папиных дочек» Бледный хочет стать многодетным отцом

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Рита Миронова
Рита Миронова 3 0

Звезда «Папиных дочек» Бледный признался, что мог бы стать многодетным отцом

Повторить судьбу: звезда «Папиных дочек» Бледный хочет стать многодетным отцом

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Неужели съемки в сериале повлияли на планы актера?

Актер Филипп Бледный, исполнитель роли отца-одиночки в «Новых папиных дочках», мог стать многодетным отцом и в жизни. Об этом он заявил в беседе с KP.RU.

«В реальной жизни я бы, наверно, тоже смог стать многодетным отцом. Мне неважно, сколько будет детей — один, два или пять», — признался актер.

В сериале он исполняет роль Веника, который спустя много лет остался один с четырьмя дочерьми. Персонаж Бледного, как и он сам, вырос за эти годы. Актер начинал сниматься в сериале, когда ему было лишь 20 лет.

Известно, что Бледный до сих пор не женат, хотя ему не раз приписывали романы с коллегами по съемкам. Актер никогда не делился подробностями личной жизни и не реагировал на слухи, возникающие вокруг его имени.

В конце августа создатели сериала «Папины дочки. Новые» презентовали первый тизер ситкома. В опубликованном ролике Веник, которого играет актер Филипп Бледный, получает сообщение от жены, где Даша Васнецова говорит, что уходит.

Авторы намекают: отныне Венику придется растить четырех дочек в одиночку. К счастью, остальные сестры Васнецовы не оставят его без поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Катя Старшова раскрыла тайны съемок в «Папиных дочках».

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