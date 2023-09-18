«Катаешься под нашу песню»: американская группа оценила выступление Валиевой

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Рита Миронова
Рита Миронова 17 0

Американская группа Everybody Loves an Outlaw оценила прокат Валиевой под их хит

«Катаешься под нашу песню»: американская группа оценила выступление Валиевой

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Участники коллектива даже опубликовали в своем профиле видео со спортсменкой.

Американская группа Everybody Loves an Outlaw высоко оценила прокат российской фигуристки Камилы Валиевой под их хит I See Red. Участники коллектива опубликовали в профиле группы видео и отметили артистизм спортсменки.

«Мы обожаем смотреть, как ты катаешься под нашу песню, Камила! Такой невероятный артистизм», — написали музыканты.

Валиева прокомментировала публикацию группы, оставив под ней эмодзи улыбки и сложенных ладоней.

Камила Валиева победила в турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае, после чего появилась информация о том, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года — положительная. Дело российской фигуристки расследовало РУСАДА, но из-за того, что вердикт долго не выносили, WADA передало его в суд.

Агентство WADA настроено агрессивно. Они отмечают, что в рамках апелляции будут добиваться аннулирования всех результатов Валиевой с 25 декабря 2021 года и дисквалификации спортсменки на четыре года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Камила Валиева перенесла разрыв сетчатки глаза.

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