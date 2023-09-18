Евросоюз готовится к ожесточенной борьбе за 12-й пакет санкций против России

Ограничения затронут российскую промышленность и торговлю.

Евросоюз готовит 12-й пакет антироссийских санкций. По данным Bloomberg, новый список ограничений может появиться уже в конце октября. Точная дата введения санкций не раскрывается, однако источники агентства предполагают, что подробности могут стать известны в ходе саммита ЕС — США, который пройдет в следующем месяце.

Возможными целями новых рестрикций могут стать российские ядерные технологии, добывающая промышленность, IT-сфера и импорт алмазов. Ожидается также презентация способов извлечения прибыли из замороженных российских активов, которая будет направлена на поддержку Украины.

Новый пакет, вероятно, также будет включать в себя дальнейшие шаги по ограничению возможности России обойти санкции ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам президента Путина, экономика РФ полностью восстановилась после западных санкций.