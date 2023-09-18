Посол Германии в Китае был вызван в МИД после заявлений Бербок

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Spiegel: МИД КНР вызвал посла ФРГ после слов Бербок о Си Цзиньпине

Посол Германии в Китае был вызван в МИД после заявлений Бербок

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Немецкий дипломат обозвала Си Цзиньпина «диктатором» в недавнем интервью.

Посол Германии в Пекине Патрисия Флор была вызвана в здание МИД Китая после заявлений главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок о лидере КНР Си Цзиньпине. Об этом со ссылкой на дипломатический источник пишет издание Spiegel.

Бербок дала интервью американскому телеканалу, а котором назвала председателя КНР «диктатором» и указала на то, что победа РФ на Украине стала бы для него значимым событием. На фоне этого немецкий посол был вызван в министерство на беседу. Случилось это накануне, 17 сентября.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин также отреагировала на слова Бербок про Си Цзиньпина, назвав их абсурдом и политической провокацией.

В российском МИД также ответили на высказывания немецкого дипломата. Официальный представитель министерства Мария Захарова призвала найти потерянный ум Бербок. По ее словам, главе МИД ФРГ становится хуже с каждым днем.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол Франции был вызван в МИД РФ на фоне недопуска журналиста на речь Макрона.

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