Гладков: в Белгородской области сбиты три воздушных цели на подлете к городу
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Силы ПВО справились с угрозой.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
В Белгородской области силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили три воздушных цели, которые летели в сторону города. Инцидент произошел в Шебекинском городском округе. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Экстренные службы дежурят на земле, уточняют всю информацию. Пока что пострадавших нет, по предварительным данным.
Известно, что немного повреждена линия электропередачи.
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