Гладков: в Белгородской области сбиты три воздушных цели на подлете к городу

В Белгородской области силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили три воздушных цели, которые летели в сторону города. Инцидент произошел в Шебекинском городском округе. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Экстренные службы дежурят на земле, уточняют всю информацию. Пока что пострадавших нет, по предварительным данным.

Известно, что немного повреждена линия электропередачи.