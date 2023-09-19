Похищения людей или соблюдение регламента: во Львове военкомы силой задерживали мужчину
На Украине проведут проверку после попытки силой задержать мужчину в военкомате
Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко
После появления скандального видео организована проверка.
Военкомат Львовской области выступил с заявлением, что проверит достоверность видеозаписи, на которой его предполагаемые сотрудники силой пытались задержать мужчину.
«В сети интернет распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей территориального центра комплектования», — сказано в официальном сообщении.
Ряд украинских СМИ ранее подхватил видео, на котором мужчину пытаются усадить в микроавтобус во Львове. Помогли очевидцы — они вытащили человека из рук предполагаемых сотрудников военкомата, после чего мужчина сбежал.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Небензя выступил на заседании ООН и рассказал о «могилизации» украинцев из-за киевского режима.
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