Народ Украины начал называть мобилизацию «могилизацией» из-за политики киевского режима. Об этом на заседании Организации Объединенных Наций (ООН) сообщил постпред России в ООН Василий Небензя. Он также отметил, что все больше украинцев осознает, что угроза исходит от их же собственного президента Владимира Зеленского.

«В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», — сообщил дипломат во время заседания.

В украинском конфликте страны Североатлантического альянса ведут войну с Российской Федерацией «до последнего украинца».

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Россия развеяла миф о непобедимых танках с Запада.