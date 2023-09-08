Небензя выступил на заседании ООН и рассказал о «могилизации» украинцев из-за киевского режима

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

С каждым днем все больше украинцев понимают, что угроза исходит не от России, а от их президента Владимира Зеленского.

Небензя выступил на заседании ООН и рассказал о «могилизации» украинцев из-за киевского режима

Фото: Lev Radin / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Народ Украины начал называть мобилизацию «могилизацией» из-за политики киевского режима. Об этом на заседании Организации Объединенных Наций (ООН) сообщил постпред России в ООН Василий Небензя. Он также отметил, что все больше украинцев осознает, что угроза исходит от их же собственного президента Владимира Зеленского.

«В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», — сообщил дипломат во время заседания.

В украинском конфликте страны Североатлантического альянса ведут войну с Российской Федерацией «до последнего украинца».

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Россия развеяла миф о непобедимых танках с Запада.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 сент...

Последние новости

23:55
Блинкен мог встретиться с Зеленским, чтобы склонить его к диалогу с Россией
23:39
«Это было феерично»: Мики Бадалян рассказал о задержании и освобождении
23:23
Отмечает развод? Потерявшая лямку платья Бритни Спирс зажгла с мужчиной в баре
23:07
«Нельзя требовать»: какой удар начало учебного года наносит по детям
22:51
Путин объяснил, зачем Запад спровоцировал российско-украинский конфликт
22:35
Небензя выступил на заседании ООН и рассказал о «могилизации» украинцев из-за киевского режима

Сейчас читают

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
«Ситуация там тяжелая»: раскрыто слабое место в обороне Украины
«Это неправда»: почему на самом деле уволили пропавшего директора НИИ Трухина
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России