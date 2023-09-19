Рецидив болезни: Кушанашвили призвал поклонников молиться за Игоря Николаева

Несколько дней назад музыкант оказался в реанимации.

Журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили призвал всех поклонников и неравнодушных молиться за певца Игоря Николаева, недавно перенесшего операцию после обширного инфаркта.

Буквально вчера, 18 сентября, музыкант вернулся в сознание. На данный момент Николаев находится под чутким наблюдением врачей.

Его друг, Отар Кушанашвили попросил всех фанатов поставить свечу за здравие любимого исполнителя.

«Речь про парня, у которого рецидив болезни. В первый раз певец, успокаивая своих фанатов, говорил: „Со мной все в порядке, я крепок“. Небеса, проявите благоволение…», — лирично прокомментировал ухудшение состояния певца журналист.

Кушанашвили обратился с единственной просьбой к фанатам Николаева.

«Когда Игорь выздоровеет, я буду чувствовать, что сделал все, что мог: силой слова, силой мысли, силой молитвы. Помолитесь за моего друга и вашего любимца», — обратился к зрителям в своем шоу журналист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игорь Николаев впервые вышел на связь из больничной палаты. И с композитором удалось поговорить по телефону, и он сказал, что с ним все в относительном порядке, «врачи-волшебники подлатали».