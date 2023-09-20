Накрутить на свободу: на Украине заключенных заставят производить электричество

В Верховной Раде планируют рассмотреть инициативу.

Жители Херсона, подконтрольного Украине, могут остаться без электричества. Областная энергоснабжающая компания объявила о банкротстве из-за долгов населения.

Спасти город от замерзания, вероятно, планируют с помощью инициативы, официально принятой на рассмотрение в Верховной Раде. Ее суть — мотивировать 50 тысяч заключенных производить электроэнергию посредством велогенераторов.

Вырабатывая нормы в течение месяца, можно сократить тюремный срок на 3 дня. Комментариев от спикера Рады и от Минэнерго Украины пока не поступало.