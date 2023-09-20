Уже десять: почему Илон Маск стремится обзавестись большим количеством детей

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 13 0

Сексолог Миллер: Илон Маск видит в своих детях продолжение себя

Фото, видео: Reuters / GONZALO FUENTES; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Миллиардер стал отцом в десятый раз, у него родился сын.

У американского миллиардера Илона Маска и певицы Граймс родился третий совместный ребенок, которого назвали Тау Техно Механикус. Таким образом, создатель Space X стал отцом десяти детей. Как рассказала 5-tv.ru сексолог Александра Миллер, для такого человека как Маск многодетность — явление абсолютно нормальное.

По словам эксперта, люди, которые могут обеспечить себе более комфортное существование и жизни, такие как Илон Маск, как правило, стараются обзавестись большим количество детей. Это связано с желанием передать свои дела дальше, уже своим потомкам.

«Передать все достижения, которые они приобрели с течением жизни, чтобы они не пошли прахом. Чтобы дети смогли продолжить бизнес и смогли, если это какое-то благое дело, продолжить и его, в том числе, нести какую-то идеологию», — объясняет специалист.

Как отмечает Миллер, Илон Маск, скорее всего, не верит в загробную жизнь и, как и все люди, не хочет умирать. И в детях он видит свое продолжение, подсознательно считая, что таким образом останется жить сам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Маск сделал душераздирающее признание на встрече с Эрдоганом.

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