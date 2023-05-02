Должны ли мы родителям за то, что появились на свет? Ответ психолога

Зачастую человек слышит от мамы или папы, что обязан им уже только тем, что родился. Так ли это на самом деле?

Появление на свет человека — всегда чудо. Зачастую, когда дети вырастают, они слышат от родителей, что должны им за рождение и воспитание. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru клинический психолог Роман Сухинин объяснил, действительно ли человек становится «должником», как только родился. Если да, то кому он должен отдавать долг и каким образом?

В качестве примера, специалист взял обычного мальчика. Он, рождаясь, по словам Сухинина, уже должен родителям и стране. Когда он вырастет, к этому списку прибавится жена и дети. Как убежден психолог, долг родным отдавать необходимо.

«Если мы относимся к отцу с уважением, с пониманием, любовью и благодарностью, в нашей жизни нет проблем с финансами и с деятельностью. Если же мы к маме относимся с любовью, уважением, почитанием. Что происходит в нашей жизни? Семейная жизнь в порядке, процветает и со здоровьем все отлично. Отдавая долги родителям, человек просто растет во всех сферах жизни», — пояснил Сухинин.

Долг, как бы это слово не вызывало дискомфорт, на самом деле не плохо, уверен психолог. Наоборот, это возможность служить окружающему миру, людям, делать что-то доброе и прекрасное.

«Это возможность раскрывать себя, как мужчина и женщина, реализовывая свою природу максимально. Поэтому отдавая долги, человек процветает как духовно, так и материально», — подытожил специалист.

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