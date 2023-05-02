Должны ли мы родителям за то, что появились на свет? Ответ психолога

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 7 108

Психолог Сухинин: человек для духовного и материального развития должен отдавать долг родителям и обществу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Зачастую человек слышит от мамы или папы, что обязан им уже только тем, что родился. Так ли это на самом деле?

Появление на свет человека — всегда чудо. Зачастую, когда дети вырастают, они слышат от родителей, что должны им за рождение и воспитание. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru клинический психолог Роман Сухинин объяснил, действительно ли человек становится «должником», как только родился. Если да, то кому он должен отдавать долг и каким образом?

В качестве примера, специалист взял обычного мальчика. Он, рождаясь, по словам Сухинина, уже должен родителям и стране. Когда он вырастет, к этому списку прибавится жена и дети. Как убежден психолог, долг родным отдавать необходимо.

«Если мы относимся к отцу с уважением, с пониманием, любовью и благодарностью, в нашей жизни нет проблем с финансами и с деятельностью. Если же мы к маме относимся с любовью, уважением, почитанием. Что происходит в нашей жизни? Семейная жизнь в порядке, процветает и со здоровьем все отлично. Отдавая долги родителям, человек просто растет во всех сферах жизни», — пояснил Сухинин.

Долг, как бы это слово не вызывало дискомфорт, на самом деле не плохо, уверен психолог. Наоборот, это возможность служить окружающему миру, людям, делать что-то доброе и прекрасное.

«Это возможность раскрывать себя, как мужчина и женщина, реализовывая свою природу максимально. Поэтому отдавая долги, человек процветает как духовно, так и материально», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое эмоциональная измена.

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
79.96
-0.55 87.66
-0.71
Без спешки и суеты: китайский совет дня на вторник, 2 мая

Последние новости

1:06
Путин поручил кабмину проработать вопрос отдыха детей из пострадавших от пожаров регионов
0:49
СК завершил расследование дела о гибели участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей
0:36
Как дожить до 120 лет? Ученые разгадали секрет долголетия
0:22
Вне зоны доступа: зарубежные автоконцерны ограничили работу своих приложений в РФ
0:10
Что делать, когда все вокруг бесит: ТОП-6 лайфхаков для душевного спокойствия
23:57
«Всегда комплексовал»: раскрыты новые подробности личной жизни Зайцева

Сейчас читают

«Моя Мариночка!»: всплыли подробности, каким Вячеслав Зайцев был мужем
Расчлененное тело мужчины нашли в Выборге
На радость студентам: Путин поручил перенести День молодежи
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео