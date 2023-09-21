Технологический прорыв: как искусственный интеллект спасает жизни вместе с врачами

Медики видят в использовании искусственного интеллекта возможность технологического прорыва.

Врачи Челябинской области начали внедрять в свою работу искусственный интеллект. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформировал в рамках дизайн-сессии «Искусственный интеллект (ИИ) — трансформация».

Глава региона отметил, что ИИ помогает врачам в постановке диагнозов. Как пишет URA.RU, специально обученная система помогает врачам определять верные диагнозы. Исходя из конкретных данных, медики назначают лечение.

«Понятно что за искусственным интеллектом будущее, но искусственный интеллект — это уже наше настоящее. Давно уже применяем его, в частности в системе здравоохранения, делаем достаточно успешно. Искусственный интеллект помогает в определении тех или иных диагнозов», — заявил со сцены Текслер.

Медленно, но верно внедряются технологии и в сферы безопасности, отмечает губернатор. По его словам, уже сейчас ИИ выполняет охранную функцию, используя для этого камеры наблюдения.

Помимо роботов-помощниклв гостям мероприятия представили технологические разработки, позволяющие создавать «дипфейки» и продемонстрировали проект для поддержки населения с проблемами слуха. Искусственный интеллект работает над усовершенствованием сурдоперевода, а в перспективе будет управлять еще и транспортом.

Ранее 5-tv.ru писал, почему искусственный интеллект дрона напал на человека.