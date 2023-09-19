Аналогов просто не существует: какими видами вооружения может гордиться Россия

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 14 0

Полковник Литовкин: гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон» есть только у РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Станавов; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

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И чем уникальны отечественные ЗРК?

В России 19 сентября отмечается День оружейника. Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал 5-tv.ru, какое отечественное вооружение не имеет аналогов в мире.

По словам эксперта, в России есть много видов вооружения, которыми страна может по праву гордиться. Например, автоматы Калашникова и стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард».

«Есть зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400, С-500, есть танк Т-80, Т-90 „Прорыв“. Есть подводные лодки стратегические 955-го и 885-го проекта многоцелевые. Я уж не говорю про наши истребители Су-30, Су-35, Су-57 и так далее. У нас много видов вооружения, которые — лучшие в мире», — перечислил полковник.

Литовкин отметил, что у каждого вида вооружения есть своя уникальная особенность. Например, стратегический ракетный комплекс «Авангард» — гиперзвуковой, летает со скоростью 27 махов, то есть его невозможно перехватить и обнаружить. То же самое касается гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон», которые летают со скоростью десять махов и аналогов которым в мире сегодня просто не существует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем уникальны гиперзвуковые патроны, которыми вооружат российских снайперов.

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