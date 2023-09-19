Танк на ходу остановит: российских снайперов вооружат гиперзвуковыми патронами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 11 0

Военный эксперт Кнутов: гиперзвуковые патроны позволят поражать легкие танки

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Компания Lobaev Arms начала испытания патрона, способного развивать скорость свыше 1,5 тысячи метров в секунду.

Гиперзвуковые патроны, которые для российской армии создает сейчас компания Lobaev Arms, дадут возможность поражать не только личный состав в бронежилетах, но даже легкие танки и бронетранспортеры (БТР) противника. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что скорость гиперзвукового патрона превышает шесть Махов, то есть шесть тысяч километров в час. За счет кинетической энергии поражающий эффект такого патрона возрастает в разы по сравнению с обычным. Кроме того, повышается точность и кучность стрельбы, так как с увеличением скорости полета на пулю меньше воздействуют внешние факторы.

«Это достаточно серьезная передовая разработка, и я полагаю, что, если она будет реализована, наши снайперы получат значительное преимущество в сравнении со снайперами стран НАТО», — отметил Кнутов.

Он напомнил, что Lobaev Arms специализируется на разработке и производстве снайперских винтовок, которые входят в число лучших в мире. Изделия компании и сейчас позволяют российским снайперам поражать личный состав противника и пробивать броню вражеских БТР на расстоянии до двух километров. А с получением гиперзвуковых патронов поражающий эффект резко повысится, бойцы смогут результативно бить даже по легким танкам на большом расстоянии, подчеркнул Кнутов.

Он добавил, что пока не слышал об использовании гиперзвуковых патронов военными других стран. Однако несомненно то, что разработка подобных боеприпасов за рубежом тоже активно ведется, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в компании Lobaev Arms приступили к испытаниям гиперзвукового патрона, способного развивать скорость свыше 1,5 тысячи метров в секунду.

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