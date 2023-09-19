Политолог обвинил США в «фашизации» Украины

Украинцев превращают в «стадо зомбированных рабов», чтобы натравить на россиян.

За «фашизацию» украинских граждан несут ответственность США. Об этом «Известиям» заявил политолог Сергей Марков.

«Идет активнейшая работа по фашизации украинского общественного сознания. Это война, которую ведут США против Украины, против России. Это политическая война XXI века. Начали ее США тем, что без объявления войны напали на Украину, свергли президента, установили марионеточную хунту, установили систему террора. А дальше с помощью террора просто стали менять насильственно идентичность населения Украины», — пояснил эксперт.

Марков напомнил, что украинцы и русские всегда были частью большого русского народа, однако Вашингтону удалось настроить Киев против Москвы. С помощью террора и тяжелой пропаганды американцы делают из украинцев «стадо зомбированных рабов и меняют их идентичность», заявил политолог.

Одна из составляющих новой украинской идентичности — прославление тех, кто убивал русских, отметил Марков. Поэтому, по его словам, киевский режим и воспевает такого «отъявленного негодяя», как лидер националистов Степан Бандера. Он и его сторонники, сделали выбор в пользу немецкого фашизма, стали союзниками нацисткой Германии и оставались ими долгое время.

«Они были трижды фашистами: они были фашистами по личным взглядам, фашистами по союзу с Гитлером и по своим практическим действиям», — заявил политолог.

Марков напомнил, что на совести украинских националистов масса чудовищных преступлений, в первую очередь убийств мирных людей в годы Второй мировой войны. Заявления о том, что бандеровцы якобы боролись с нацистской Германией, Марков назвал «сказками».

Сегодня же США превращают украинцев в «стадо зомбированных рабов», которые будут «убивать русских в себе, убивать русских соседей и русских в России», заключил политолог.

В свою очередь политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин указал на то, как сегодня киевский режим пытается реабилитировать бандеровцев, выставить их борцами за будущее Европы и Украины в ее составе.

По словам эксперта, обеление лидера украинских националистов Бандеры нужно не для самих украинцев, а для «западного заказчика». Киев хочет создать иллюзию, будто Бандера пытался встроить Украину в европейское будущее. При этом бандеровцы всегда выступали исполнителями античеловеческих деяний руководства Третьего рейха. В частности, подчеркнул Бредихин, «расстреливали еврейское население именно украинцы».

Политолог Алексей Кочетков, со своей стороны, уличил во лжи представителей Киева, отрицающих идеологию нацизма на Украине. Он обратил внимание на то, что киевский режим в течение девяти лет активно продвигает реваншистский, неонацистский нарратив, связанный, в первую очередь, с пересмотром итогов Второй мировой войны. В качестве примера Кочетков указал на националистические формирования на Украине и их политическое крыло — так называемый Нацкорпус, которые используют нацистскую символику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России обнародовал документы об участии Германии в развитии и становлении украинского национализма.