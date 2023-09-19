МИД РФ обнародовал документы о зверствах украинских нацистов в годы ВОВ

МИД России обнародовал документы об участии Германии в развитии и становлении украинского национализма. Записи, которые долгое время были под грифом секретно, говорят о том, где немецкая разведка набирала шпионов, диверсантов и террористов. Тему продолжит наш обозреватель Георгий Гривенный.

Эти рассекреченные документы — настоящие «открытия памяти», новые данные о том, кто руководил украинскими националистами, как готовилась почва для их кровавых преступлений на территории той же Украины против своего же народа в годы Великой Отечественной. Один из активных и идейных борцов Организации украинских националистов Иван Кутковец, попав в плен, на допросах в НКВД рассказал много интересного.

«С давних времен Германия, претендуя на захват богатых украинских земель, была заинтересована в существовании Организации Украинских Националистов, имея в виду в последующем использовать ее борьбу за создание „самостоятельной“ Украины в своих интересах», — следует из протокола Кутковца.

Зафиксированные в протоколе признания, как козырный туз, бьют все крапленые карты нынешней украинской пропаганды. Так называемый «Институт национальной памяти» выдает один за другим ролики, в которых местные «псевдоисторики» нагло врут нынешним гражданам Незалежной о роли националистов в годы войны. Да еще и пытаются оправдать настоящий терроризм.

«Это организации, которые боролись с двумя тоталитарными режимами — с Германией и с СССР. В своей борьбе они использовали разные методы. Не отказывались от опыта ирландских патриотов против британских властей или от способов, которые использовали еврейские организации в Палестине», — говорится в одном из таких видео.

А «способы» эти — взрывы бомб, грабеж банков и почтовых отделений и даже заказные политические убийства. За все это, в частности, за соучастие в убийстве польского министра внутренних дел Бранислава Перацкого в июле 1934-го, к смертной казни был приговорен Степан Бандера. Тот, кто впоследствии станет символом украинского национализма, идеологом массовых убийств и террора. Повешение польские власти ему заменили на пожизненное, а гитлеровцы, захватив Польшу, и вовсе освободили. Для чего, рассказал тот же Иван Кутковец.

«К концу 1941 года, когда большая часть территории Украины была немцами оккупирована, то Бандера стал настоятельно требовать создания правительства. Немцам невыгодно было создавать украинское национальное правительство, они «завоевали» Украину и считали ее восточной колонией «Третьей империи», — написано в протоколе допроса.

Бандеру отправили в концлагерь, но и оттуда он посылал своим соратникам приказы, спрятанные в вышиванках. Результатами стали новые зверства: пособничество УПА фашистам при массовом убийстве евреев в Бабьем Яру около Киева, «волынская резня» — истребления украинскими карателями поляков на Западной Украине, и многие другие кровавые эпизоды.

«Непосредственно исполнителями выступали всегда украинские бандеровцы. Важно, что в Бабьем Яру расстреливали еврейское население именно украинские жители, именно украинцы. Зеленский и его команда и сами этнические евреи, но пытаются выстроить отношения и с Израилем, хасидами и с ортодоксами по всему миру. Поэтому здесь мы видим такую политику двойных стандартов», — сказал кандидат исторических наук Антон Бредихин.

При этом, роль Гитлера и его пособников в воспитании своих украинских националистов ярко иллюстрирует еще один рассекреченный документ — донесение главе Министерства госбезопасности СССР Меркулову о том, откуда у немцев на Украине столько шпионов и пособников.

«Документально устанавливается, что ряд руководителей германских армейских разведывательных групп на специально созванном во Львове 19 апреля 1944 года совещании признали, что основной базой немецкой разведки, откуда она черпает кадры шпионов, диверсантов и террористов — является ОУН* и УПА**», — говорится в документе.

После прочтения этих строчек становится понятно, откуда «растут ноги» и у нынешних киевских «последышей» тех нацистов, не добитых после Великой Отечественной. И кровавый Майдан госпереворота 2014-го, и трагедия Одесского Дома Профсоюзов, и восемь лет зверств против мирного населения Донбасса — все это совершено словно по старым лекалам вместе с новыми западными методичками.

Но нынешние преступления киевского режима не остаются безнаказанными — Верховным судом ДНР к пожизненному заключения приговорен военнослужащий ВСУ, расстрелявший восемь мирных граждан в Мариуполе. Приговор уже не первый, но с учетом и поныне процветающего в Киеве восхваления нацизма, далеко не последний.

* — Организация украинских националистов (ОУН) — экстремистская организация, запрещена в России.

** — Украинская повстанческая армия (УПА) — экстремистская организация, запрещена в России.