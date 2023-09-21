«Помножат на ноль»: о чем сигнализирует Зеленскому отказ Дуды от встречи с ним

Глава киевского режима оказался в позиции «классического цугцванга», в которую его загнали западные «союзники».

Отказ президента Польши Анджея Дуды от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским — это сигнал последнему изменить вектор поведения, иначе его легко «помножат на ноль». Об этом 5-tv.ru заявил политолог Армен Гаспарян.

Он напомнил, что Польша стала хабом по поставкам оружия, боеприпасов, медикаментов и всего прочего на Украину, и хорошо на этом зарабатывает. Так же, как и сам Зеленский. Однако глава киевского режима решил начать «качать права» по поводу поставок зерна, забыв, что Польша — совсем не то государство, которое позволяет с собой так поступать, отметил эксперт.

«Зеленскому об этом говорили, но он, видимо, не до конца поверил, ну и получил вчера по полной. Под вечер еще было объявлено, что Польша со следующего года перестанет финансировать украинских беженцев. Соответственно, либо господин Зеленский начинает вести себя „хорошо“ по отношению к Польше и выполнять все их условия, либо они его методично, по всем направлениям помножат на ноль», — пояснил Гаспарян.

Сам Зеленский, по мнению политолога, оказался в позиции классического цугцванга, при котором каждый следующий ход лишь ухудшает положение.

«Ему с одной стороны надо проводить выборы, с другой — наступать (на поле боя — Прим. ред.), с третьей — демонстрировать борьбу с коррупцией. Ни один из этих пунктов не реализуем в принципе», — заключил Гаспарян.

Ранее в этот день стало известно, что Анджей Дуда отменил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой планировалось обсудить эмбарго на поставку украинского зерна. По данным СМИ, переговоры отменили из-за изменения расписания заседаний Генассамблеи ООН. При этом польский лидер отметил, что не отказывается от встречи с главой киевского режима в будущем.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент Польши Анджей Дуда, комментируя конфликт Варшавы с Киевом из-за импорта сельхозпродукции, назвал Украину «утопающим, который может утянуть тебя на дно».