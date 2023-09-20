В Минобороны сообщили о крушении истребителя Су-34 в Воронежской области

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. На борту в момент ЧП находились два человека экипажа. Они сумели катапультироваться. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что угрозы здоровью членам экипажа нет. Однако, как рассказал источник 5-tv.ru после падения самолета на месте начался сильный пожар. Где именно упало воздушное судно — не уточняется.

Также источник назвал предварительную причину случившегося. По его словам, к крушению истребителя привел отказ стойки шасси. Он также подтвердил, что экипажу удалось успешно катапультироваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Разрушений и жертв на земле после его падения зафиксировано не было. Инцидент произошел в пяти километрах западнее хутора Ложки.