Власти заявили об отсутствии разрушений после крушения Су-24 под Волгоградом

Разрушений и жертв на земле после крушения бомбардировщика Су-24 в Волгоградской области нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Калачевского района.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение Су-24. Уточнялось, что самолет не нес боекомплект и упал в безлюдной местности. К месту происшествия были направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

По информации 5-tv.ru, потерпевший крушение бомбардировщик входит в состав 11-го авиационного полка, базирующегося на аэродроме Мариновка. Крушение самолета произошло в пяти километрах западнее хутора Ложки.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивную запись с борта самолета Сочи — Омск, совершившего экстренную посадку в поле под Новосибирском.