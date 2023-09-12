Власти заявили об отсутствии разрушений после крушения Су-24 под Волгоградом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 626 0

Бомбардировщик разбился во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Власти заявили об отсутствии разрушений после крушения Су-24 под Волгоградом

Фото: Виталий Невар / ТАСС

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Разрушений и жертв на земле после крушения бомбардировщика Су-24 в Волгоградской области нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Калачевского района.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение Су-24. Уточнялось, что самолет не нес боекомплект и упал в безлюдной местности. К месту происшествия были направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

По информации 5-tv.ru, потерпевший крушение бомбардировщик входит в состав 11-го авиационного полка, базирующегося на аэродроме Мариновка. Крушение самолета произошло в пяти километрах западнее хутора Ложки.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивную запись с борта самолета Сочи — Омск, совершившего экстренную посадку в поле под Новосибирском.

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