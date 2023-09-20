Три спасателя оказались под завалами после повторного обрушения в Балашихе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 46 0

Пролеты здания рухнули прямо во время проведения работ.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Повторное обрушение произошло в доме в Балашихе, где ранее прогремел взрыв. Под завалами, по предварительным данным, оказались три спасателя. Об этом сообщил источник 5-tv.ru с места.

Об угрозе повторного обрушения сообщалось ранее. Спасатели выполняли свою работу по извлечению людей из-под завалов, когда бетонные конструкции все же упали.

По данным СМИ, три сотрудника экстренных служб занимались извлечением мамы с дочкой. О том, что женщина с ребенком оказали заблокированы, писал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Уточняется, что сейчас их криков больше не слышно.

Предварительно, сами спасатели поучили тяжелые травмы. Подробности устанавливаются.

Мощный взрыв в жилом доме прогремел в районе 8:30 утра. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси. Из дома были эвакуированы 170 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших после взрыва в Балашихе увеличилось до трех человек.

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