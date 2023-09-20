В Саратове погибшему актеру Пускепалису откроют мемориальную доску
Российский актер погиб в ДТП ровно год назад.
Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru
Сегодня в Саратове вспоминают Сергея Пускепалиса. В этом городе актер и режиссер, погибший ровно год назад, долгое время жил, учился и работал. В городе на годовщину смерти артиста откроют мемориальную доску.
Памятные мероприятия пройдут также в Ярославской области, где и произошла трагедия. Автомобиль заслуженного артиста России столкнулся с фурой по пути в Донбасс. Вместе с Сергеем Пускепалисом погиб сотрудник Волковского театра Александр Синицын.
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