В Саратове погибшему актеру Пускепалису откроют мемориальную доску

Сегодня в Саратове вспоминают Сергея Пускепалиса. В этом городе актер и режиссер, погибший ровно год назад, долгое время жил, учился и работал. В городе на годовщину смерти артиста откроют мемориальную доску.

Памятные мероприятия пройдут также в Ярославской области, где и произошла трагедия. Автомобиль заслуженного артиста России столкнулся с фурой по пути в Донбасс. Вместе с Сергеем Пускепалисом погиб сотрудник Волковского театра Александр Синицын.