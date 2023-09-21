Оторваться не по-детски: муж Кудрявцевой устроил вечеринку с маленькой дочкой
Муж Кудрявцевой устроил вечеринку с маленькой дочкой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / leratv; 5-tv.ru
Наконец поклонники смогли увидеть, как прошло семейное празднование дня рождения Макарова.
Знаменитая ведущая Лера Кудрявцева опубликовала в сети видео, как ее супруг хоккеист Игорь Макаров танцует с дочкой Машей во время домашней вечеринки. Недавно спортсмену исполнилось 36 лет.
Так Кудрявцева поздравила супруга с Днем рождения. В ролике Макаров изображает рок-певца, который играет на гитаре. Правда, у именинника гитара детская — игрушечная, девчачьего розового цвета. А рядом — раскачивающие движения за отцом повторяет пятилетняя дочь хоккеиста и ведущей Маша, которая также изображает рок-артистку. Ведущая сопроводила видео комментарием, написав, что ролик — «огонь».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева поразила внешним видом рядом с Макаровым. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отметили в этом году десятилетие со дня свадьбы. Несмотря на разницу в возрасте, супруги живут душа в душу, а поклонники отмечают, что телеведущая даже выглядит моложе своего избранника.
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