Оторваться не по-детски: муж Кудрявцевой устроил вечеринку с маленькой дочкой

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 15 0

Муж Кудрявцевой устроил вечеринку с маленькой дочкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / leratv; 5-tv.ru

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Наконец поклонники смогли увидеть, как прошло семейное празднование дня рождения Макарова.

Знаменитая ведущая Лера Кудрявцева опубликовала в сети видео, как ее супруг хоккеист Игорь Макаров танцует с дочкой Машей во время домашней вечеринки. Недавно спортсмену исполнилось 36 лет.

Так Кудрявцева поздравила супруга с Днем рождения. В ролике Макаров изображает рок-певца, который играет на гитаре. Правда, у именинника гитара детская — игрушечная, девчачьего розового цвета. А рядом — раскачивающие движения за отцом повторяет пятилетняя дочь хоккеиста и ведущей Маша, которая также изображает рок-артистку. Ведущая сопроводила видео комментарием, написав, что ролик — «огонь».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева поразила внешним видом рядом с Макаровым. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отметили в этом году десятилетие со дня свадьбы. Несмотря на разницу в возрасте, супруги живут душа в душу, а поклонники отмечают, что телеведущая даже выглядит моложе своего избранника.

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