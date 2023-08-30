«Молодая и красивая»: Кудрявцева поразила внешним видом рядом с Макаровым

Знаменитость старше своего супруга на 17 лет. Но это их мало заботит.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отметили в этом году десятилетие со дня свадьбы. Несмотря на разницу в возрасте, супруги живут душа в душу, а поклонники отмечают, что телеведущая даже выглядит моложе своего избранника, пишет издание 7Дней.ru.

Пара активно делится общими фотографиями в социальных сетях. Так, недавно они рассказали, как готовят детей к 1 сентября.

Оказывается, их дочь Мария собирается осенью пойти в детский сад при элитной гимназии Барвихи. Поклонники заметили, как хорошо на снимке выглядит 52-летняя Кудрявцева и как при этом возмужал Макаров.

«Дочь растет, Макаров взрослеет и мужает, а Лера все такая же молодая и красивая», — написал один из поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева обрушилась с критикой на мужчин.