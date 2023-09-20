Украинский лидер обвинил российскую сторону в похищении детей из новых регионов.

Киевский режим навязывает общественности мнение о том, что Россия крадет детей, однако она лишь спает их от украинской агрессии в новых регионах. Об этом сообщил лидер запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Рассказы про воровство детей уже просто переходят все границы. Россия не похищает, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских боевиков», — прокомментировал он в беседе с РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что российская стона якобы депортирует несовершеннолетних, «похищает» их из новых регионов. Однако, отметил Рогов, ВСУ продолжают обстреливать указанные регионы, из-за чего жизнь в них остается опасной.

По словам Рогова, детей действительно вывозят из прифронтовых территорий, но делается это только с разрешения их законных представителей. Более того, детей возвращают обратно родителям после того, как в районах их проживания становится спокойнее.

Также детям предоставляют возможность отдыхать в российских лагерях и оздоровительных центрах за счет бюджета. Места для их отдыха выбирают также родители, подчеркнул Рогов, чтобы ребята могли забыть о террористических дарах Киева.

Лидер общественного движения обратил внимание, что абсолютно противоположная ситуация сложилась на постукраинском пространстве. По его словам, на подконтрольных Зеленскому территориях процветают торговля детьми, сексуальное рабство и черная трансплантология.

Ранее 5-tv.ru писал, что