Обгоревшие и раздавленные тела матери и дочки найдены на месте взрыва в Балашихе

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 316 0

Именно их крики слышали спасатели во время поисковых работ. Сотрудники МЧС и не дождавшиеся помощи женщина с ребенком погибли при повторном обрушении.

Обгоревшие и раздавленные тела матери и дочки найдены на месте взрыва в Балашихе

Фото: 5-tv.ru

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Тела женщины и ее маленькой дочери извлечены из-под завалов на месте взрыва в многоквартирном доме в подмосковном городе Балашиха. Погибших искали последними, больше под обломками строения никого нет. Именно их голоса слышали спасатели во время поисковых работ, но помощи несчастные не дождались — произошло повторное обрушение, на них и сотрудников МЧС упала бетонная плита. Двое спасателей скончались на месте. А потом начался пожар.

По данным источника 5-tv.ru, находящегося на месте ЧП, части тела женщины были найдены обгоревшими, их доставали по отдельности. Девочку также раздавило во время обрушения, ее голова была разбита кирпичами. Впереди мучительная для родственников процедура опознания. Глава МЧС Александр Куренков прокомментировал трагедию, его слова опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства. Он отдал дань уважения погибшим и пострадавшим коллегам.

«Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей. До этого они уже вывели из дома несколько человек. Ежедневно спасатели совершают тихий подвиг, каждый день готовясь к самым серьезным испытаниям», — сказал Куренков.

Взрыв газа на четвертом этаже дома 10 по улице Октябрьской в Балашихе произошел утром 20 сентября. Обрушились три этажа, было повреждено не менее десяти квартир. Перед повторным обрушением, унесшем жизни спасателей и, предположительно, мамы с дочерью, удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину. По последним данным экстренных служб, погибли шесть человек. Семеро из 13 пострадавших госпитализированы, среди них трое сотрудников МЧС, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.

Спасателя Магомеда Нальгиева, скончавшегося во время поисковых работ на объекте, представят к награде. Решается вопрос награждения его погибшего коллеги Олега Калмыкова. В региональном управлении Следственного комитета РФ заявили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьям погибших при взрыве в Балашихе выплатят по миллиону рублей.

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