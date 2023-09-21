Большая трагедия: в подмосковной Балашихе закончился разбор завалов после взрыва
В подмосковной Балашихе закончился разбор завалов после взрыва
Фото, видео: 5-tv.ru
Что известно о пострадавших сегодня? Кого до последнего пытались найти под перекрытиями?
Чуда не случилось. Этой ночью из-под завалов в подмосковной Балашихе достали тела женщины и ее пятилетней дочери. Спастели до последнего не теряли надежду найти их живыми.
Сотрудники МЧС какое-то время слышали их голоса и даже рисковали собственными жизнями чтобы успеть вытащить семью. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков ведет репортаж с места трагедии.
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