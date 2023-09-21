Большая трагедия: в подмосковной Балашихе закончился разбор завалов после взрыва

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В подмосковной Балашихе закончился разбор завалов после взрыва

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что известно о пострадавших сегодня? Кого до последнего пытались найти под перекрытиями?

Чуда не случилось. Этой ночью из-под завалов в подмосковной Балашихе достали тела женщины и ее пятилетней дочери. Спастели до последнего не теряли надежду найти их живыми.

Сотрудники МЧС какое-то время слышали их голоса и даже рисковали собственными жизнями чтобы успеть вытащить семью. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков ведет репортаж с места трагедии.

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