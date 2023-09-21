Российские регионы вводят масочный режим: для кого это обязательно

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Российские регионы вводят масочный режим

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Медики отмечают резкий рост заболеваемости сезонными ОРВИ. Игнорировать предостережения никак нельзя.

Масочный режим возвращается в российские регионы. Все потому, что заболеваемость коронавирусом резко пошла вверх. Это хорошо видно на карте. Строгие предписания — в первую очередь, для медиков в поликлиниках и больницах. Пациентам носить маски пока лишь рекомендовано.

Отмечается и всплеск других сезонных ОРВИ. Некоторые школы из-за этого переходят на «дистант». В Петербурге — десятки тысяч заболевших детей, в том числе совсем маленьких. В Москве ежедневно заражаются по 25 тысяч человек, сообщили столичные власти. И в большинстве случаев речь о подштамме омикрона, сипмтомы при этом как у обычной простуды.

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