Распустить роборуки: 3D-биопечать на коже улучшит заживляемость ран

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 8 0

В России разработали 3D-биопечать на коже для быстрой заживляемости ран

Распустить роборуки: 3D-биопечать на коже улучшит заживляемость ран

Фото: Пресс-служба НИТУ МИСИС

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Как удалось изобрести уникальную технологию? Где еще ее можно применять?

Ученые российского НИТУ МИСиС разработали уникальную технологию 3D-печати, благодаря которой стало возможно скорейшее заживление ран на коже. Лечить пациентов аппаратом с такой технологией можно за считанные минуты и с гарантированным результатом, передают «Известия».

Чтобы задумка удалась, при реализации ученые использовали специальные насадки к устройству, датчики и контроллеры, которые работают под эксклюзивно разработанным программным обеспечением. В качестве «заживляющих чернил» применяется особое биологическое вещество, в котором содержатся живые клетки.

Специалисты предполагают, что метод будет эффективен при лечении ран со сложной геометрией, ожогов и хронических дефектов кожи.

«Преимущество нового метода по сравнению с печатью на обычном стационарном биопринтере заключается в том, что нанесение биовещества производится непосредственно в поврежденную область. В дальнейшем организм человека становится своеобразным биореактором, который доращивает нанесенные на него клетки», — рассказал один из разработчиков технологии, инженер Научно-образовательного центра биомедицинской инженерии НИТУ МИСиС Александр Левин.

Еще одно большое достоинство роборуки — она занимает мало места. При необходимости ее можно свернуть и убрать в уголок. Поэтому такую установку легко разместить в операционном блоке.

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